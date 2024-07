Sinner lascia per strada un set contro Hanfmann e giocherà il derby con Berrettini a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Janniksupera il primo turno nel torneo di2024, terzo Slam dell’anno. Il numero 1 del mondo, in due ore e 58 minuti, batte con il punteggio di 6-3 6-4 3-6 6-3 il tedesco Yannick, che soprattutto nel terzo set gli crea dei problemi importanti con un validissimo livello di gioco. Ora arriverà il, quello che nessuno avrebbe voluto vivere a questo punto del torneo, con Matteo: il re della classifica mondialel’unico azzurro mai andato in finale ai Championships (almeno finora). Il debutto disui pratipiù noti al mondo inizia con un game tenuto ai vantaggi, più per necessità di ingranare che per qualsiasi altro motivo. Anche nel turno di servizio successivo arriva qualche piccolo patema, stavolta per merito diche però spreca una gran risposta sulla riga con un dritto in corridoio.