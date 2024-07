Si fa presto a dire sfitte | tante case vuote aspettano solo le vacanze

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 1 luglio 2024)non abitate che alimentano il racket. Occupanti diche non tolgono niente a nessuno. Sull’occupazione diabusive negli ultimi giorni ne abbiamo sentite di ogni. Alla base del dibattito, sono stati fatti circolati alcuni dati molto significativi. Primo su tutti, il numero di abitazioninel nostro paese. “Più 10 milioni disu 36 milioni censite” ha scritto per esempio Ilaria Cucchi, senatrice di Avs per difendere la sua collega europarlamentare e omonima Salis. Un dato impressionante, forse troppo. La fonte è l’Istat, l’anno di riferimento il 2021. Ma con un piccolo problema. L’istituto di statistica così descrive lenon occupate: “abitazionio occupate esclusivamente da persone non dimoranti abitualmente”.