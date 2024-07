Serie A2 Francesco Del Santo nuovo preparatore della Benedetto XIV

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) LaXIV è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo condel(nella foto), che sarà ilfisico.ha un curriculum molto ricco, laureatosi in Scienze delle attività motorie e sportive all’Università di Torino e in Scienze e tecniche dell’attività sportiva all’Università di Bologna, nel corso dell’ultima stagione è stato ilfisicoVirtus Bologna femminile. Ecco le sue parole, subito dopo la firma: "Ci tengo a ringraziare Renato Nicolai ed Emanuele Di Paolantonio per la fiducia, spero di poterla ripagare portando entusiasmo e voglia di lavorare". .