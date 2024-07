Sansepolcro importanti variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 sono state approvate a maggioranza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Arezzo, 1 luglioaldi, con conseguente variazione al piano degli investimenti e al piano delle opere pubbliche per lo stesso triennio, nel corso della recente seduta del consiglio comunale. “che hanno un forte impatto positivo” commenta l’assessore Alessandro Rivi “sugli investimenti e sulle manutenzioni. In primo luogo, occorre ricordare che vengono cofinanziati i fondi già ottenuti e annunciati nelle precedenti sedute consiliari”. In questa voce rientrano: i lavori di adeguamento sismico, adeguamento impianti e abbattimento barriere architettoniche al Museo Civico e Palazzo Pretorio; i lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del Bocciodromo Comunale; i lavori di rifacimento complessivo dei giardini di Porta Fiorentina; i lavori di adeguamento sismico del palazzetto dello sport.