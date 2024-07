Rivals | le prime foto e il teaser trailer della serie Disney+

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 1 luglio 2024): lee ilha diffuso un primoe alcune immagini dei personaggi di, l’attesissimain otto episodi basata sul celebre romanzo di Dame Jilly Cooper e prodotta da Happy Prince, parte di ITV Studios. Ambientata tra i drammi, gli eccessi e gli scioccanti comportamenti dell’élite sociale assetata di potere nell’Inghilterra degli anni ’80,si tuffa a capofitto nello spietato mondotelevisione indipendente del 1986. Ladebutterà nel corso dell’anno suin Italia e negli altri Paesi e su Hulu negli Stati Uniti.: ilseriSono state diffuse anche le immagini di nove dei personaggi iconici: Sarah Stratton (interpretata da Emily Atack – The Emily Atack Show, The Inbetweeners), Caitlin O’Hara (interpretata Catriona Chandler – Pistol, Enola Holmes 2), James Vereker (interpretato d Oliver Chris – The Crown, Trying), Freddie Jones (interprepato da Danny Dyer – EastEnders, The Football Factory), Paul Stratton (interpretato da Rufus Jones – W1A, Home), Valerie Jones (interpretata da Lisa McGrillis – “Maternal“, Mum), Bas Baddingham (interpretato da Luke Pasqualino – Skins, Shantaram), Lady Monica Baddingham (interpretata da Claire Rushbrook – Sherwood, Ali&Ava – Storia di un incontro) e Maud O’Hara (interpretata da Victoria Smurfit – Bloodlands, C’era una volta).