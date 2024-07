Quei documenti antichissimi | Palio testimonianze nel 1225

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dal Trecento ci arriva un dato sorprendente a quanto pare trascurato. Alsi riporta "una nobile e bella giostra nel grande e bello prato della porta a Chamolla, e tutti quegli che v’entraronon vi rimase che non fuseno schavalcati per li potenti chavagli che avevano". Si sa anche come finì: "Buonsingore d’Arezo vense la detta giostra fatta per li forestieri e non per li cittadini e nobili di Siena el dono che acquistò el detto Buonsignore uno chavallo velocissimo". E ci fu altro: "el secondo gli fu dato uno elmetto co’ l’arme del Comuno di Siena a Manette che fu el terzo gli fu donato una spada co’ ghuanti d’aciaio quello che ordinò questa giostra, perché lui era magnianimo armegiatore ed era condutiere di giente d’arme ed era un gran richo".