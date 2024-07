Pallamano | le date della Serie A Gold 2024-2025 Prevista la pausa per il Mondiale 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Verso la prossima stagione con ilin mente. La Federazione Italiana Giuoco Handaball ha varato leper l’annata sportivaA1 Femminile, tenendo conto che la nazionale italiana maschile sarà protagonista ai Mondiali. La, che vedrà 14 squadre al via, inizierà il prossimo 7 settembre. La stagione regolare vedrà disputarsi 26 giornate, con la sua conclusioneper il 3 maggio. Le prime quattro classificateregular season accederanno ai playoff scudetto mentre, per quanto riguarda la retrocessione, l’ultima classificata scenderà inA Silver, con la 12esima e la 13esima classificata chiamate – qualora non fossero divise da una quota pari o superiore a 8 punti – a disputare un playout per rimanere nella massima categoria pallamanista italiana.