Non dispone della salute mentale | sondaggio impietoso per Biden La percentuale

(Di lunedì 1 luglio 2024) La performance di Joe, che si è scontrato per la prima volta con Donald Trump, non ha convinto i cittadini degli Stati Uniti. Qualcuno ha notato la mancanza di prontezza nella risposta. Qualcun altro è tornato a sottolineare l'età del presidente. Qualcun altro ancora ha fatto circolare voci di terremoto tra i Dem. Ora è arrivato un dato. Il 72 per cento degli elettori statunitensi registrati ritiene che l'attuale presidente degli Stati Uniti «non dispongae cognitiva necessaria» a servire come capo dello Stato, e unaanaloga afferma che il presidente non dovrebbe portare avanti la propria candidatura per un secondo mandato alla Casa Bianca. È quanto emerge da unpubblicato dall'emittente televisiva «Cbs News» pochi giorni dopo il primo dibattito presidenziale di giovedì 27 giugno, che ha causato forte preoccupazione tra i Democratici alla luce delle evidenti difficoltà esibite danel confronto con il suo avversario repubblicano Donald Trump.