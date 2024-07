Netflixland la tv diventa un parco giochi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Benvenuti a. La piattaforma streaming colosso dell’entertainment del Terzo Millennio ha annunciato che, nell’ottica di creare nuove linee di business, l’anno prossimo lancerà – intanto solo negli Stati Uniti – due “Netflix House". Come dire, dall’esperienza spettacolar-digitale all’esperienza fisica: le “Netflix House“, il cui allestimento è previsto per adesso al King of Prussia Mall, il centro commerciale più grande della Pennsylvania e il terzo centro commerciale più grande degli Stati Uniti, e in Texas, nell’imponente Galleria Dallas, offriranno ai propri visitatori servizio legati alle serie di maggior successo della piattaforma. Negozi, ristoranti, ““, tutti a tema Bridgerton, Stranger Things e Squid Game, vale a dire i tre “franchise“ che – stagione dopo stagione, puntata dopo puntata – hanno raccolto intorno a sé milioni di spettatori in ogni angolo del globo, Europa come Sud-est asiatico, America centrale e Sudamerica.