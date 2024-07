Napoli Manna dopo Marin punta al doppio colpo Settimana decisiva

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 1 luglio 2024)a Buongiorno e Spinazzola.al lavoro per rinforzare la squadra di Conteper il mercato azzurro.a Buongiorno e Spinazzola. Giovannial lavoro per rinforzare la squadra di Antonio Contel’acquisto di Rafaper il mercato azzurro. Ilsi appresta a vivere unaimportante sul fronte calciomercato.l’acquisto di Rafa, il direttore sportivo Giovanniè determinato a chiudere altri due colpi importanti per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Calciomercato: Buongiorno e Spinazzola nel mirino Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli azzurri stanno lavorando intensamente per finalizzare ilacquisto di Alessandro Buongiorno e Leonardo Spinazzola.