Mezzo chilo di cocaina in casa | Tre arresti

(Di lunedì 1 luglio 2024) I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma piazza Dante hanno arrestato due uomini di 43 e 54 anni e una donna di 42 anni, compagna del primo, italiani, gravemente indiziati, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e anche resistenza a pubblico ufficiale per il 54enne. I tre, questa notte, sono stati notati in atteggiamento sospetto da una pattuglia in borghese di Carabinieri in via Cesare Baronio, quartiere Tuscolano. Il 43enne è stato visto cedere al 54enne un involucro che si è poi scoperto contenere 10 dosi dimentre la donna lo attendeva in auto, custodendo ulteriori 88 dosi della medesima sostanza stupefacente nella borsetta. Il 54enne a quel punto ha cercato di disfarsi delle dosi ricevute gettandole in un cassonetto per la raccolta dei rifiuti e ha opposto vigorosa resistenza ai Carabinieri intervenuti, per poi essere bloccato.