Lo sviluppo della giovane Italia | Kayode Ndour e Casadei tra i più attesi CorSport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Poche ore dopo il fallimento a Euro2024, l’sta pensando di rivoluzionare il proprio assetto convocati. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, molti nomi in discussione e tanti giovani pronti a sostituirli, che quest’anno hanno trovato spazio in Serie A (e non solo). Sono i ragazzi che hanno vinto l’Europeo Under 19 o che sono arrivati in finale al Mondiale Under 20, finora poco considerati dai maggiori campionati del vecchio continente. Laprende forma: i nomi piùIl quotidiano riporta: Pronti ad essere chiamati (o richiamati) tanti giovani. Tornerà l’infortunato Scalvini, ad esempio, ma gli occhi del ct sono anche su Fabbian (centrodestra del Bologna), Baldanzi (Roma), Lucca dell’Udinese. In ottica azzurra ci sono anche Casale (vedremo come Baroni lo impiegherà alla Lazio),Fiorentina, Cher(19enne del Psg),(ex Under 20, gioca al Chelsea), Koleosho (Burnley).