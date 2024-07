LIVE Berrettini-Fucsovics 7-6 6-2 3-6 4-1 Wimbledon 2024 in DIRETTA | harakiri dell’ungherese nel quarto set azzurro avanti di un break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-HANFMANN (3° MATCH DALLE 14.00) In questo setha vinto l’80% dei punti con la prima, entrata il 71% delle volte, ed il 50% con la seconda. L’ha scelto di forzare meno al servizio puntando più sulla precisione. 4-1 Gioco: l’ungherese risponde a tutto braccio senza trovare il campo. 40-0 Servizio ad uscire all’incrocio dalle righe e dritto a pulire la linea opposta. 30-0 Si spegne in rete il back. 15-0 Servizio ad uscire e dritto dalla parte opposta 3-1: doppio fallo, il secondo del match!. Seconda 30-40 Brivido per. L’ungherese segue a rete il back in uscita dal servizio e trova il vincente con una volee tagliata in contropiede.