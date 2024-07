Layering olfattivo ecco come sovrapporre più profumi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il termine, dall'inglese stratificazione, è utilizzato in vari ambitila moda, l'arte, la cosmetica e il make-up. Quando si parla di, invece, si fa riferimento a una tecnica che permette didiverse fragranze per creareunici e personalizzati. Un approccio che non riflette solo i propri gusti e le proprie preferenze, ma anche la propria personalità. Iche troviamo in commercio sono progettati per essere un prodotto finito e pronto per essere utilizzato. Tuttavia, può capitare che una fragranza, sebbene piacevole, non risulti completamente soddisfacente: potrebbe mancare di intensità, essere troppo invadente, o semplicemente mancare di un quel quid in più in grado di fare la differenza.