La sfida dell’energia rinnovabile | Dobbiamo creare impianti consortili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’energia è un tema molto sentito in tutto il mondo tessile e i produttori di filati non fanno eccezione. Un tema, peraltro, a due facce: i costi ma anche l’impatto ambientale. "Sarebbe bellissimo valorizzare le aziende del distretto tessile pratese con produzioni proprie di energia– osserva Gabriele Innocenti – . Le aziende potrebbero fare fronte comune per investire indi grande capacità produttiva di energia. Il mercato sta guardando all’impronta ambientale dei prodotti e alle tecniche come l’LCA-Life Cycle Assessment per valutare gli impatti e avere dei parametri che consentano di migliorare le performance.fare un salto di mentalità, perché tutto questo ce lo chiede il nostro pianeta, prima ancora del mercato.