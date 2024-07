Kanye West viola l’embargo vola in Russia dall’amico Vladimir Putin e terrà pure un concerto | polemiche furiose sul rapper americano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Quando si parla dic’è sempre una polemica dietro l’angolo e anche stavolta è successo. Ilnon ha mai fatto mistero di ammirare le gesta e la politica di. L’artista e imprenditore è in visita ine precisamente a Mosca, dovedei concerti, in barba alcontro la, che riguarda anche gli artisti del mondo dello spettacolo. A riferirlo è l’agenzia ufficiale russa Tass, che cita la produtrice Yana Rudkovskaya: “è già a Mosca. Questa è una notizia super! Si è fermato nel cuore della capitale”. Nei giorni scorsi erano circolate indiscrezioni in, secondo le qualidovrebbe tenere unallo stadio Luzhniki di Mosca l’8 luglio, che dovrebbe vendere almeno 80mila biglietti: un’informazione non confermata dalla dirigenza della struttura.