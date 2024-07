Juventus Giuntoli senza freni | in chiusura il secondo colpo per Motta

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Lascatenata sul mercato. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Douglas Luiz i bianconeri lavorano per un altro. Lavuole tornare a fare la voce grossa in campionato, dopo una stagione deludente conclusasi con l’esonero di Massimiliano Allegri. Il primo passo della rivoluzione programma dal direttore sportivo Cristianoè consistito nell’affidare la panchina a Thiago, a cui ha fatto seguito l’acquisto di Douglas Luiz richiesto a gran voce proprio dall’ex tecnico del Bologna. Cristianovuole costruire una Juve più forte (LaPresse) – SerieANews.comL’affare, per una spesa complessiva di 50 milioni, è stato ufficializzato nelle scorse ore ed ora il manager non intende fermarsi. Il restyling completo della rosa proseguirà con l’ingaggio di Khephren Thuram legato fino al 30 giugno 2025 al Nizza.