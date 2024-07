In distribuzione il numero di luglio di Benevento Turistica | la guida del Sannio

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) “”: la nuovadel, tra concerti, performance, cinema, teatro e tanto altro E’ inin città ildidi “”, l’ormai indispensabilemensile a tutto ciò che accade nel: concerti, performance di artisti, incontri con gli autori, mostre d’arte, convegni, rassegne, festival, cinema e teatro, ma anche mercatini, street-food, camminate a carattere storico-naturalistico, appuntamenti per i più piccoli, le sagre, gli eventi: ce n’è davvero per tutti i gusti. ‘’ è uno strumento utile a chi cerca un aiuto per pianificare i propri fine settimana, da consultare quando si ha voglia di divertirsi o più in generale di partecipare, di conoscere, di crescere.