Il Tour de France saluta l’Emilia Romagna | gli orari della tappa di oggi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Bologna, 1 luglio 2024 - Dalla Piacenzacupola affrescata da Guercino alla Mole Antonelliana di Torino, la terzadeldel, lunedì saluteràper lanciarsi in Piemonte e avvicinarsi al confine con la Francia dopo due giornate emozionanti che hanno visto per la prima volta la kermesse partire dall’Italia. La terzadeldelascia l'Emiliaper dirigersi in Piemonte Ildi 230 km Sarà unadi 230.08 km, tra le più lungheGrand Boucle e stavolta, con un’altimetria abbastanza piatta, si potranno vedere sprintare le ruote veloci del gruppo. A Piacenza il villaggio delè posto al Parcheggio di viale Malta e sarà aperto dalle 8.15, dove poter scoprire attrazioni, campioni, trovare gadget e lasciarsi inebriare da questa magia gialla, consapevoli di star vivendo un momento importatestoria.