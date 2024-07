Il problema della Puglia è che si è sempre venduta come un posto da orecchiette La riflessione dello chef Antonio Zaccardi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 1 luglio 2024) «Ilè che si èunda(pure fatte male) e vino» dice. Lochietino ha le idee chiare sulla regione che l'ha accolto 6 anni fa, quando ha lasciato il team di Enrico Crippa al Piazza Duomo, dove era sous, per prendere in mano redini del Pashà di Conversano da cui è uscito un paio di giorni fa dopo stagioni di grandi soddisfazioni e altrettante difficoltà. In questi anni ha potuto vedere pregi e difettiregione che l'ha accolto. Una regione molto battuta dal turismo, nazionale e internazionale ma in cui - secondo lui - c'è ancora molto da fare per una crescita complessiva. Le nuove aperture, e gli investimenti, che pure ci sono, sono per lo più di misura minima: mancano in sostanza progetti più visionari e quelli che ci sono, arrivano da fuori.