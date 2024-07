I nuovi episodi potrebbero andare in onda entro il 2025 Chi ci sarà e chi no

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 1 luglio 2024) I Cesaroni tornano in tv. Sul fatto che la serie, una delle più amate di sempre in Italia, sarebbe tornata insi rincorrevano voci da mesi. E anche Antonello Fassari, che nella fiction è Cesare, a gennaio aveva alimentato le speranze dei fan. Adesso però c’è l’ufficialità data dal protagonista, Claudio Amendola. Il quale, dal palco del Bct (il festival di cinema e televisione di Benevento) ha annunciato che «a novembre saremo sul set per girare I Cesaroni 7». Serie tv in costume: 9 titoli da non perdere X Leggi anche › “I Cesaroni”, Antonello Fassari conferma il ritorno nel cast: «A giugno sarò alla Garbatella» I Cesaroni tornano in tv I, che arrivano 10 anni dopo l’ultima storica stagione della famiglia allargata della Garbatella,inil