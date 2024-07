Formiche è partner istituzionale del Nato Public Forum al Summit di Washington

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dal 9 all’11 luglio 2024, i capi di Stato e di governo dellasi riuniranno aDC, negli Stati Uniti, in occasione del vertice dell’Alleanza Atlantica che dovrà affrontare le sfide dell’attuale contesto di sicurezza internazionale. Per l’occasione, l’Alleanza – insieme all’Atlantic Council, Center for a New American Security, Globsec, Gmf, Hudson Institute – organizza il, un evento pubblico che mira a promuovere una migliore comprensione delle politiche e degli obiettivi dellae delle decisioni che saranno adottate al vertice diQuest’anno, per il secondo anno consecutivo,per l’Italia del. Sui nostri canali è dunque possibile seguire l’evento.