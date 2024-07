Firenze appello dell' Istituto toscano Resistenza | Ci servono risorse

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 - L'storico'età contemporanea chiede una nuova norma, emendando la legge regionale 38 del 2002, per ottenere stanziamenti assegnati su base triennale, e non più annuale, "per programmare e dare continuità all'attività che viene svolta". L'al Consiglio regionale è stato presentato oggi dal presidente'Isrt Vannino Chiti con il vicepresidente Andrea Morandi e il direttore Matteo Mazzoni. Si parla di un finanziamento annuale di circa 450mila euro per tutta la rete toscana (nove istituti) da moltiplicare per tre anni. "Abbiamo deciso di rivolgere unpubblico al Consiglio regionale e alle forze democratiche che ne fanno parte - ha affermato Chiti -, nell'attesa di una nuova legge che la presidenzaa Giunta regionale si era impegnata a presentare entro maggio.