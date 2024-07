Castelli Aperti di sera | il Medioevo sotto un’altra luce

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Apertura specialele e notturna per moltie borghi medievali del circuito di Pianura da scoprire: dal calar del sole fino alle ore più buie della notte potrete scegliere tra una varietà di proposte di originali visite culturali, suggestivi concerti, gustosi aperitivi, passeggiate con torce e racconti di intrighi e leggende al lume di candela. Un’affascinante novità per le Giornate dei, palazzi e borghi medievali, che per il decimo anno aggiungono questo appuntamento estivo inedito. Sarà un’opportunità unica per esplorare le bellezze architettoniche e artistiche della media pianura lombardaunacompletamente diversa, trascorrendo un sabatoall’insegna del misteriosoin località di solito non accessibili al pubblico.