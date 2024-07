Calcio Proroga dello svincolo sportivo molti annunci già fatti salteranno

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 1 luglio 2024) Su tutti Mattia Lucarini dalla Jesina al Matelica a meno che la società maceratese non proponga un ristoro alla Jesina che potrà o meno accettarlo JESI, 1 luglio 2024 – Clamoroso! In questi casi si dice proprio così. Con decreto legge n89, pubblicato in data 1 luglio 2024, il Consiglio dei Ministri hato di un anno, e quindi al 30 giugno 2025, il termine del vincoloper i tesseramenti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della riformasport, ovvero il 1 luglio 2023. Lucarini classe 2002 Di conseguenza per i calciatori che dal 1 luglio 2023 siano stati in continuità di tesseramento il proprio vincolodecade il 30 giugno 2025 ma se nati dal 1 gennaio 2005 in poi il tesseramento permane fino a giugno 2026.