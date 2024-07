Avellino | Dopo 37 anni di servizio nell’Arma il Maggiore Andreiuolo va in pensione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ilprestavapresso il Comando Provinciale Carabinieri dilascia ilattivo per transitare nella grande famiglia dei Carabinieri in congedo Al termine di una carriera durata più di 37nelle file dell’Arma dei Carabinieri, ilSalvatore, inpresso il Comando Provinciale dei Carabinieri di, lascia ilattivo per transitare nella grande famiglia dei Carabinieri in congedo, silenziosi custodi dei valori secolari della Benemerita Istituzione. Salvatore, di origini salernitane, ha intrapreso la carrieranel 1987. Terminata la Scuola Sottufficiali e destinato in Sicilia, ha prestatoa Nicosia, Regalbuto e Caltagirone e successivamente al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Interregionale “Ogaden” di Napoli e al Comando Legione Campania.