Asfalti Brianza ritorna E apre un autolavaggio

(Di lunedì 1 luglio 2024) Si torna a parlare di. Dopo il dibattimento di venerdì al Tribunale di Monza sui presunti reati ambientali procurati dal bitumificio di Concorezzo (in cui, tra gli altri, è parte civile anche il Comune di Monza), è emersa un’altra questione che riguarda ancora (indirettamente) la ditta concorezzese. È stata infatti annunciata la riapertura di un’attività diper mezzi pesanti in via Adda, nel quartiere Sant’Albino, in un’area di proprietà comunale, da cui "risulta che il soggetto proponente della riattivazione dell’attività sia la medesima proprietà di– fa presente in Consiglio comunale il consigliere della Lega Simone Villa –, quell’attività industriale di produzione di bitume, sita a Concorezzo, a pochi metri dal confine con Monza, che è diventata famosa in almeno tre Comuni".