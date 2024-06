Via le tende dall’Ateneo Dopo 44 giorni di presidio parte un Tavolo di lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024) Via le, gli striscioni, le persone accampate nel corridoio del Rettorato ma l’assemblea dei Giovani per la Palestina non si scioglie, anzi continuerà a discutere e a lottare. Lo farà aldiche è stato fissato per il primo pomeriggio di domani e poi in un’aula dove gli studenti potranno tenere le assemblee finora organizzate nei cortili cui hannocipato mediamente cento studenti. "43di silenzio e 44 di, uno dei più duraturi d’Italia – spiega il portavoce dei Giovani per la Palestina, Paolo Sistu – abbiamo ottenuto un primo segnale di apertura. Noi ci siamo preparati per affrontare questa lotta, abbiamo discusso, organizzato incontri, parlato con esperti e cercato di coinvolgere la comunità raccogliendo duemila firme e ora porteremo tutto aldi".