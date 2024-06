Troppa afa? Ci pensa l’anguria Sì a monsieur melone in spiaggia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Ciro Vestita Uno degli effetti collaterali di questo pazzo clima è unapazzesca che crea, in soggetti anche giovani, eccessiva sudorazione, Gambe pesanti, senso di spossatezza. Sudando molto si perdono sali minerali e quindi subentra un antipatico affaticamento. II rimedio è quello di mangiare molta frutta , verdura e bere molta acqua. Quale acqua? Io bevo acqua di rubinetto che in Toscana è buonissima. Molti mi dicono: "C’è un po’ troppo calcare!". Vero, ma noi non siamo lavatrici e il calcare (carbonato di calcio) in piccole dosi ci può fare solo che bene. Il frutto estivo per antonomasia, ricchissimo in minerali è, nutriente dissetante, diuretico. Parente stretto del, che da questo si differenzia soprattutto per le poche calorie, appena 30 per etto.