Stato di emergenza in Piemonte per il maltempo Pichetto subito misure straordinarie Due morti in Svizzera

(Di domenica 30 giugno 2024) AGI - - Da ieri sera sono al lavoro gli uomini della Protezione civile delguidati dal responsabile del settore Franco De Giglio per seguire l'andamento della perturbazione e coordinare gli interventi della Protezione civile in stretto raccordo con le Prefetture. "Da ieri sera sono personalmente in contatto con i sindaci delle zone colpite: abbiamo monitorato per tutta la serata e nella notte l'andamento della perturbazione che ha colpito alcune zone del- dice il presidente della Regione Alberto Cirio - i danni più seri di sono registrati sul fronte del Gran Paradiso, nel Canavese, nelle valli Orco e di Lanzo e nella zona di Macugnaga. La Sala regionale è operativa e i nostri tecnici sono al lavoro e stanno raggiungendo le zone colpite per una prima conta dei danni e per individuare con i Comuni i primi urgenti interventi di ripristino.