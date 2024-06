Spaccio di crack cocaina e hashish a Roma | arrestati 4 pusher

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 30 giugno 2024) Nel corso di un servizio antidroga la Polizia di Stato ha arrestato 4 persone beccate in possesso sostanze stupefacenti di vario tipo: dalallae all’. A tutti gli agenti contestano il reato di detenzione, ai fini di, di sostanze stupefacenti. Il servizio antidroga della Polizia di Stato – foto repertorio – ilcorrieredellacitta.comNei giorni scorsi, i poliziotti del Commissariato Prenestino, durante un mirato servizio di prevenzione e repressione, in Via Trani, hanno proceduto al controllo di un giovane ragazzo, identificato per un 20enne tunisino, il quale è stato arrestato poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. Il 20enne, alla vista degli operatori, ha tentato la fuga, gettando a terra una bustina, ma è stato poi raggiunto e bloccato dagli investigatori.