Sichuan contro Timmur Cina contro Nepal | la guerra dei pepi nel regno delle spezie

(Di domenica 30 giugno 2024) La febbre del pepe del, già da qualche anno, sta infiammando anche i palati italiani, pure in pasticceria. Come il nome suggerisce, è presente in particolar modo nei ristoranti cinesiesi (dal nome della regione meridionale cinese che, nella sua parte occidentale, si trova ai piedi dell’Himalaya), che sono stati i primi ad introdurlo nel nostro repertorio gustativo. Ma la piacevolezza di questa spezia che pizzica e desensibilizza leggermente la lingua è tale che anche in ristoranti cinesi non dedicati solo alla cuese si possono quasi sempre trovare piatti preparati con questo speciale tipo di pepe. Che del resto, è ormai così diffuso da essere facilmente accessibile anche in molti supermercati, nel reparto, in piccole bottigline con il tappo a macinino, di fianco al pepe nero, rosa, e verde.