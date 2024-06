Re Carlo | l’errore che non perdona al principe Harry

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 30 giugno 2024) Nelle ultime settimane i tabloid sono tornati a parlare di una riconciliazione tra ree il. Secondo quanto riferito, però, il Sovrano non è pronto are proprio tutto al figlio più giovane. Ci sono, infatti, delle azioni compiute dal duca di Sussex su cui il Re difficilmente potrà sorvolare, anche in caso di riconciliazione. Come riportato da Fox News, resarebbe pronto a riaccogliere ilin famiglia. Ma ciò non significa che il Sovrano sia disposto are ogni cosa. Anche se la riconciliazione dovesse avere luogo, dunque, il Re non dimenticherebbe di quando il figlio ha criticato aspramente sua moglie, la regina Camilla, nel suo libro di memorie, Spare. Sebbene il duca di Sussex abbia tentato di avviare colloqui di pace con la Famiglia Reale, attualmente non ha trovato riscontri positivi.