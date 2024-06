Pagelle MotoGp Assen | Bagnaia si prende tutto Martin non molla Incubo Bezzecchi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024), 30 giugno 2024 – Peccodominatore ad. Il campione del mondo della Ducati conquista il Gran premio d’Olanda delladavanti al rivale nella corsa al titolo mondiale Jorge, terzo Enea Bastianini. Ai piedi del podio Marc Marquez., dominio di Pecco. Vince davanti a. La classifica del mondiale LePecco10. Si. Forse anche una calamita dida attaccare sul frigo. Che dire: Pecco è stato semplicemente perfetto. Dal venerdì alla domenica. Ha messo in fila vittorie (gara e Sprint), pole e giri con tempi da razzo supersonico. Ancora una gara – già domenica in Germania – e tornerà anche in testa alla classifica mondiale. Con merito assoluto. Enea Bastianini 9.