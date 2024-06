Nastri d’Argento 2024 intervista esclusiva a Diodato | Più si accendono i riflettori su tematiche delicate meglio è Il viaggio in Brasile mi ha ispirato così è nato il nuovo singolo

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 30 giugno 2024) Con “La mia terra”ha vinto il Nastroper la migliore canzone originale, tratta dal film “Palazzina Laf” del regista Michele Riondino. Ieri sera, il cantante ha ritirato il riconoscimento durante la cerimonia di premiazione deiche si è svolta presso il Maxxi.Noi di SuperGuida TV abbiamo videoto inche si è detto soddisfatto per il premio ricevuto: “Sono davvero felice anche per Michele per tutti questi riconoscimenti. Per un’opera prima è una soddisfazione enorme soprattutto considerando i temi che sono trattati nel film”. Presenti sul palco anche i lavoratori dello spettacolo che denunciano la mancanza dei decreti attuativi del tax credit e la situazione di crisi del settore.