Morto Daniele Mazzini i ghisa piangono il fondatore del nucleo cinofili della polizia locale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024) Milano – Imilanesi, sovrintendente capo di 59 annistroncato domenica 30 giugno da un male incurabile e noto nel Corpo per aver fondato e guidato per più di due decenni ildi piazza Beccaria. Tanti i messaggi di cordoglio dei colleghi, che hanno postato sui social le sue foto sorridenti con i cani di cui è stato conduttore. "Lascia un grande vuoto - lo ricorda il segretario del SulplVincini -. Aveva creato da zero quel: era una persona seria e competente, uno di quelli che teneva tantissimo al suo lavoro". La carriera Entrato a far parte dei vigili l'11 settembre 1989, dopo aver vinto il concorso come agente viabilista,è passato ai motociclisti nel 1991, restandoci fino al 2000.