Maltempo al Nord | torrenti esondano a Cogne due vittime in Canton Ticino

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 30 giugno 2024) Ilsta mettendo in ginocchio le regioni italiane settentrionali. Terminata l'alluvione che ha da ieri sera ha colpito diverse zone della Valle d'Aosta, è iniziata la conta dei danni. Alla Protezione civile regionale al momento non risultano persone coinvolte o disperse. Atra le 4 e le 6 sono stati effettuati due interventi dell'elisoccorso che hanno permesso di mettere in salvo una famiglia con una bambina piccola, rimasta bloccata in Valnontey, e tre persone isolate nel vallone dell'Urtier. Il paese resta, però, isolato perché l'unica strada per raggiungerlo, la regionale 47 chiusa da Ozein, è stata pesantemente danneggiata in più punti, anche nel territorio comunale di Aymavilles. Alluvione in atto tra Piemonte e Valle d'Aosta: forti temporali imperversano da ore nelle medesime aree, sono già caduti 149mm di pioggia a Noasca e 91mm a( nel video ).