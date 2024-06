Malate oncologiche | la bellezza è una cura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024) Hanno preso il via lunedì, in Humanitas Mater Domini, i laboratori dide “La forza e il sorriso onlus“, per le pazienti in terapia oncologica. Un gruppo di 4-6 donne si riunisce per un paio d’ore, insieme a un’esperta di, per imparare accorgimenti al fine di mascherare gli effetti secondari delle cure: come trattare la pelle e applicare con efficacia il make-up. Il tutto con il supporto della psicologa dell’ospedale, che segue l’incontro e sostiene le partecipanti se necessario. "Prendersidi sé, dedicandosi del tempo, occuparsi del proprio aspetto e della propria femminilità favorisce il benessere psicologico, migliora l’autostima, aiuta a sentirsi meglio - dice Paola Della Porta, psicologa di Humanitas Mater Domini -.