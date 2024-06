Lo ha rifatto Temptation Island Lino ci ricasca | e ora in rete non lo difende più nessuno

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 30 giugno 2024) Cresce l’attesa per la seconda puntata di. La prima non ha tradito le aspettative tra scene di gelosie e i sentori di possibili tradimenti. Il pubblico è ansioso di conoscere come evolveranno i rapporti tra le coppie che hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti. Inoltre, si parla molto in queste ore della possibile eliminazione per due concorrenti, anche se queste voci finora non hanno trovato conferma. Finora la storia più commentata è sicuramente quella trae Alessia, i due fidanzati arrivati da Napoli, con lei che ha chiamato la trasmissione per capire se veramente si può fidare del suo compagno. Sul loro rapporto si è espresso adesso anche un ex concorrente del programma. Parole che hanno diviso i fan.