LIVE F1 GP Austria 2024 in DIRETTA | nessuna penalità per Verstappen Leclerc terzultimo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA E’ SUCCESSO AE PERCHE’ SI TROVA NELLE RETROVIE 43° giro/71è 16°. Davanti a lui c’è Ricciardo a 4?6. 42° giro/71 Adessosi è messo nella solita ‘modalità gestione’. Non sta più spingendo, ma amministrando. 7?5 il margine su Norris. 41° giro/71 Furibonda lotta in casa Alpine. Gasly sorpassa Ocon all’esterno. 40° giro/71è stato doppiato da. 39° giro/71 La classifica aggiornata: 1 MaxRed Bull RacingLEADER 1 2 Lando NORRIS McLaren+8.071 1 3 George RUSSELL Mercedes+15.387 14 Carlos SAINZ Ferrari+19.774 1 5 Lewis HAMILTON Mercedes+22.797 1 6 Oscar PIASTRI McLaren+24.352 1 7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+37.723 1 8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+47.