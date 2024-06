L’esibizione di Michael J Fox al concerto dei Coldplay e l’omaggio di Chris Martin all’attore | Se esiste la band è grazie a te

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) A Glastonbury durantedei, a sorpresa, è comparso sul palcoJ. Fox. L’attore di “Ritorno al Futuro” ha fatto emozionare tutti i fan presenti al. Malato di Parkinson,ha suonato la chitarra dalla sua sedia a rotelle e il frontman dellalo ha omaggiato, dicendogli di essere la “ragione principale” dell’nza del gruppo. Dopo che l’attore si è unito a loro in un’interpretazione dei loro successi “Fix You” e “Humankind”,ha detto alla folla: “Il motivo principale per cui siamo in unaè che abbiamo guardato Ritorno al futuro. Quindial nostro eroe di sempre e a una delle persone più incredibili della Terra, il signorJ. Fox.mille,“. Non è la prima volta che il frontman deirende omaggio a Michal J.