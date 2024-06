Il Festival Jazz parte con un tributo a Charles Mingus

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Inizio folgorante per l’AnconaSummer. La rassegna prende il via domani (ore 21.30) nella corte della Mole Vanvitelliana con un’esclusiva italiana: ‘Plays’, con il ColoursEnsemble e il grande contrabbassista Boris Kozlov. Sul palco saliranno Giacomo Uncini, tromba, Massimo Morganti, trombone e direzione, Marco Postacchini, sax tenore e flauto, Simone La Maida, sax alto e flauto, Emilio Marinelli, pianoforte, e Massimo Manzi, batteria. Un estratto della splendida ColoursOrchestra affronterà un repertorio legato alla musica di uno dei massimiisti di sempre, il contrabbassista. E per tale operazione oggi non esiste nome migliore di Boris Kozlov, attualmente impegnato come strumentista, arrangiatore e direttore musicale delle tre situazioni destinate a perpetuare il lascito compositivo del grande artista.