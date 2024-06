Hanno rifiutato | Spalletti svela tutto è sempre più caos Italia

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 30 giugno 2024) Lucianoha rivelato un aspetto particolare accaduto prima della sfida trae Svizzera, era giàchiaro:Tutti a casa, tutti colpevoli, ma tutti che restano al proprio posto. L’fuori dagli Europei per mano della Svizzera non produce il terremoto che ci si aspettava: Gravina resta presidente,in panchina, saranno loro a guidare la Nazionale nella lunga traversata che dovrà portare ai Mondiali 2026, questa volta senza possibilità di incamerare il terzo fallimento consecutivo. Il day after della disfatta di Berlino ènella conferenza stampa in cui il presidente della Figc e il commissario tecnico analizzano i motivi del fallimento, magari si prendono anche alcune colpe, ma non mollano la presa.