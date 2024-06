Ferito in strada Indagini tra spacciatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024) Si chiama Abdelhadi Anoir il marocchino di 40 annida un colpo di arma da fuoco, che lo ha raggiunto nella parte bassa della schiena, appena sopra la natica. È la vittima dell’aggressione avvenuta venerdì poco prima delle 17.30, quando Anoir è stato scaricato da un’auto in transito in via Mazzini a Bregnano, subito ripartita. L’uomo è rimasto a terra a poca distanza da un bar, i cui clienti lo hanno visto e subito chiamato i soccorsi. Senza dimora fissa in Italia, anche se segnalato già in altre parti tra cui la zona di Pavia, risulta avere precedenti di varia natura. Ledei carabinieri, coordinate dalla Procura di Como, al momento procedono con l’ipotesi di tentato omicidio. L’uomo, ricoverato in ospedale dopo essere stato sottoposto a intervento, è ancora in prognosi riservata, ma non è mai stato ritenuto in pericolo di vita in quanto la ferita, per quanto molto seria, non ha raggiunto parti vitali.