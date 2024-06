Cosa si prova | Sophie Kinsella racconta la malattia in un nuovo romanzo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 30 giugno 2024) A distanza di qualche mese dopo aver comunicato laai suoi lettori,riappare sui social per annunciare l’uscita di unbreve, il più autobiografico finora: si intitolasi. Soltanto pochi mesi fa, la regina del romance internazionale, ha comunicato ai suoi lettori della sua: un cancro al cervello che ha definito “aggressivo” e contro cui ha avviato la chemioterapia. Negli ultimi anni la sua vita ha cambiato faccia ed è proprio ispirandosi ad una storia vissuta sulla propria pelle che, tra non molto, tornerà in libreria con un. Si intitolasie racconterà la sua storia più autobiografica realizzata finora.. Crediti: Ansa – VelvetMagFacile capire il nesso, del resto, considerato il titolo scelto.