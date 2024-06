Come Miss Marple Delitto al liceo | indaga la prof cinéphile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Nubile non è, perché ha un passato sentimentale (nemmeno così lineare: matrimonio e tradimento). Non beve tè con le amiche, ma preferisce una tisana con curcuma e zenzero. Quando ci si imbatte in Margherita Magnani però,essoressa d’inglese in unromano, viene in mente quasi subito. Anche se c’è un bello scatto anagrafico tra le due. Laessoressa Magnani, ipocondriaca e fissata con i vecchi film (Hitchcock e Dario Argento tra i registi preferiti) non è ancora entrata nella terza età e oscilla invece tra la linea dei quaranta e quella dei cinquant’anni a differenza dell’illustre personaggio di Agatha Christie, e nasce dalla fantasia di Gaja Cenciarelli. È il suo debutto nel giallo, ma non c’è da rimanere delusi. Innanzitutto perché ci guida nel ventre di una scuola della capitale, in cui la fauna giovanile è variegata.