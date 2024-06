Cina | apertura del collegamento Shenzhen-Zhongshan nel Guangdong 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 30 giugno 2024), 30 giu – (Xinhua) – Veicoli in coda per oltrepassare un casello delnella provincia cinese meridionale del, il 30 giugno 2024. Il, un mega passaggio trans-marittimo nel sud dellache comprende due ponti, due isole artificiali e un tunnel sottomarino, e’ stato aperto al traffico alle 15 di oggi. Estendendosi per 24 km, ilriduce drasticamente il tempo di viaggio tra la citta’ die il polo tecnologico di, situati su lati opposti dell’estuario del fiume delle Perle nella provincia del, riducendo la durata del viaggio da due ore a circa 30 minuti. (Xin) Agenzia Xinhua.