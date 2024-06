Aperti i seggi in Francia per il primo turno delle legislative

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Dalle 8 sonoelettorali nellametropolitana, dove circa 49 milioni di elettori sono chiamati alle urne in 577 collegi elettorali per ilelezionicariche di suspense, che potrebbe scuotere il panorama politico e dare allaper la prima volta un governo di estrema destra in coabitazione con il presidente Emmanuel Macron. Si prevede una partecipazione elevata: l'affluenza potrebbe attestarsi intorno al 67% degli iscritti alle liste elettorali, ben superiore al 47,51% delelezionidel 2022. Ed è già stato così in Nuova Caledonia, territorio francese nel sud del Pacifico, che ha iniziato a votare molte ore prima dellametropolitana. I francesi potranno votare fino alle 18:00 o alle 20:00 nelle grandi città, quando emergeranno i primi risultati.