Alex è scomparso si cerca nel Piave

(Di domenica 30 giugno 2024) Le ricerche diMarangon, il giovane residente a Marcon (Venezia)nella tarda serata di ieri, sono state sospese intorno alle 20 di domenica 30 giugno.si era allontanato da una festa che si stava svolgendo presso l’Abbazia Benedettina di Santa Bona a Vidor. L’allarme è stato lanciato dagli stessi amici presenti al party, e la macchina delle ricerche e dei soccorsi si è messa in moto intorno alle 10 di questa mattina. Subito è stato attivato il piano provinciale della Prefettura per le persone scomparse, e le operazioni sono state coordinate dall’unità di comando locale. Qui operano gli esperti della TAS (topografia applicata al soccorso) per mappare le zone di ri, concentrate intorno a Vidor e Covolo di Pederobba.