Tour de France 2024 | le tappe chiave dove si deciderà la corsa Quando arrivano Alpi Pirenei e cronometro

(Di sabato 29 giugno 2024) Ildeè pronto al via. Mancano poche ore dalla grande partenza in quel di Firenze, con le prime trein terra italiana per un’edizione molto particolare che si concluderà a Nizza, vista la quasi concomitanza con le Olimpiadi di Parigi. Andiamo a scoprire le frazioni più importanti esila Grande Boucle. Già le prime due giornate in Italia non saranno semplici e bisognerà stare attentissimi ai vari pericoli che l’intensità delleiniziali possono creare. Oltre 4000 metri di dislivello oggi da Firenze a Rimini, potrebbero esserci i primi distacchi. La prima svolta però c’è subito lunedì con il ritorno in Francia: Sestriere, Col de Montgenevre e Galibier, tappa breve ma intensissima. Prime giornate pianeggianti, con i velocisti che potranno scatenarsi, poi la settima tappa con la prima delle dueindividuali.